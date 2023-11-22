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20:58, 22 ноября 2023Наука и техника

Названы преимущества российского Су-34

Кнутов: Су-34 способен нести крылатые ракеты и вести воздушный бой
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Вадим Савицкий / Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 способен нести различное вооружение, включая крылатые ракеты и управляемые бомбы. Преимущества самолета назвал директор Музея войск противовоздушной обороны, полковник в отставке Юрий Кнутов в беседе с «Известиями».

«Су-34 выполняет функции истребителя-бомбардировщика. Это такая летающая платформа, предназначенная для многих видов оружия, начиная от крылатых ракет и заканчивая управлением бомбами. Кроме того, при необходимости самолет может вести воздушный бой с истребителями противника, есть возможность установки станций радиоэлектронной борьбы», — сказал эксперт.

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По его словам, в своем классе Су-34 является лучшим среди всех истребителей России и стран НАТО. Кнутов отметил, что самолет хорошо показал себя в зоне проведения спецоперации.

Ранее в ноябре стало известно, что Объединенная авиастроительная корпорация передала Воздушно-космическим силам России очередную партию Су-34 в рамках выполнения гособоронзаказа.

В сентябре РИА Новости со ссылкой на источник сообщало, что Су-34 получили возможность нести крылатые ракеты большой дальности. Собеседник агентства отметил, что ракета не новая, но раньше ее не применяли на Су-34.

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