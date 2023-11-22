Советская гимнастка подала апелляцию на пожизненное отстранение в Канаде

Олимпийская чемпионка Эльвира Саади подала апелляцию на пожизненное отстранение

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике в составе сборной СССР Эльвира Саади подала апелляцию на пожизненное отстранение со стороны Федерации гимнастики Канады. Об этом сообщает TSN.

«Я не представлял Саади на дисциплинарном слушании, где она была единственной стороной, не имевшей помощи адвоката, оплаченного Федерацией гимнастики Канады, но я представляю ее интересы при подаче апелляции и могу сообщить, что апелляция уже подана», — заявил адвокат советской гимнастки Эллиот Саккуччи.

Ранее Саади лишили членства в Федерации гимнастики Канады и любых ее региональных отделениях на десять лет. Отстранение включает в себя запрет на любую деятельность, в том числе тренерство, судейство и постановку программ.

В 2020 году на Саади стали жаловаться родители гимнасток. Ее обвиняли в нанесении физического вреда и психологическом насилии над подопечными.

Саади завоевала золото в командном многоборье на Олимпийских играх 1972 и 1976 года в составе сборной СССР. В 1974-м она стала чемпионкой мира в команде, а также завоевала бронзу в вольных упражнениях.