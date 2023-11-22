Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Сибирь
Сегодня
15:30 (Мск)
ХК Сочи
Фонбет Чемпионат КХЛ
Северсталь
Сегодня
19:30 (Мск)
ЦСКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Динамо-мол.
Завтра
00:00 (Мск)
Крылья Советов-мол.
Россия - МФЛ|18-й тур
Каролина Харрикейнз
Завтра
03:00 (Мск)
Эдмонтон Ойлерз
НХЛ - регулярный чемпионат
Флорида Пантерз
Завтра
03:00 (Мск)
Бостон Брюинз
НХЛ - регулярный чемпионат
Вашингтон Кэпиталз
Завтра
03:00 (Мск)
Баффало Сэйбрз
НХЛ - регулярный чемпионат
13:31, 22 ноября 2023Спорт

Советская гимнастка подала апелляцию на пожизненное отстранение в Канаде

Олимпийская чемпионка Эльвира Саади подала апелляцию на пожизненное отстранение

Фото: Игорь Уткин / РИА Новости

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике в составе сборной СССР Эльвира Саади подала апелляцию на пожизненное отстранение со стороны Федерации гимнастики Канады. Об этом сообщает TSN.

«Я не представлял Саади на дисциплинарном слушании, где она была единственной стороной, не имевшей помощи адвоката, оплаченного Федерацией гимнастики Канады, но я представляю ее интересы при подаче апелляции и могу сообщить, что апелляция уже подана», — заявил адвокат советской гимнастки Эллиот Саккуччи.

Ранее Саади лишили членства в Федерации гимнастики Канады и любых ее региональных отделениях на десять лет. Отстранение включает в себя запрет на любую деятельность, в том числе тренерство, судейство и постановку программ.

В 2020 году на Саади стали жаловаться родители гимнасток. Ее обвиняли в нанесении физического вреда и психологическом насилии над подопечными.

Саади завоевала золото в командном многоборье на Олимпийских играх 1972 и 1976 года в составе сборной СССР. В 1974-м она стала чемпионкой мира в команде, а также завоевала бронзу в вольных упражнениях.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Коршунова
      Обсудить
      Последние новости

      Бывшего тренера сборной Дагестана по кикбоксингу обвинили в госизмене. Он воевал на стороне Украины

      Эрдоган рассказал о планах привлечь Запад на сторону Палестины

      В Госдуме отреагировали на идею Бастрыкина прописать госидеологию в Конституции

      Блогера Шабутдинова оставили в СИЗО по делу о мошенничестве

      Раскрыт способ вернуть все деньги за лекарства

      Китай понадеялся на усиление координации с Россией в БРИКС, ШОС и G20

      Эрдоган признался в получении сигналов о необходимости избавиться от Нетаньяху

      Стоимость электроэнергии в Европе рухнула

      В России назвали адекватными мировые цены на нефть

      Стало известно о новых подлодках ВМФ России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости