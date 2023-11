У бактерий обнаружили аналог воспоминаний

PNAS: бактерии создают аналог воспоминания благодаря клеточному железу

Ученые обнаружили, что бактерии могут создавать аналог воспоминаний, чтобы определить наилучшие условия для развития устойчивости к антибиотикам и других стратегий, способных вызвать опасные инфекции у людей. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

По словам ученых, хотя у бактерий нет нервной системы, они могут собирать информацию из окружающей среды, хранить ее и быстро получать к ней доступ при повторном столкновении с этой средой. Это осуществляется благодаря железу, одного из самых распространенных химических элементов.

Ученые заметили, что бактериальные клетки с более низким уровнем железа лучше роятся. Напротив, бактерии, которые образовывали биопленки — плотные, липкие маты бактерий на твердых поверхностях, имели высокий уровень железа в своих клетках. Бактерии с устойчивостью к антибиотикам также имели сбалансированный уровень железа.

«Воспоминания», обусловленные количеством железа в клетках, сохраняются как минимум четыре поколения и исчезают к седьмому поколению. Когда уровень железа низкий, бактерии формируют быстро движущийся мигрирующий рой в поисках железа в окружающей среде. Высокий уровень железа указывает на то, что окружающая среда является хорошим местом для образования биопленки.