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13:44, 23 ноября 2023Наука и техника

У бактерий обнаружили аналог воспоминаний

PNAS: бактерии создают аналог воспоминания благодаря клеточному железу

Фото: Alexander Legky / Globallookpress.com

Ученые обнаружили, что бактерии могут создавать аналог воспоминаний, чтобы определить наилучшие условия для развития устойчивости к антибиотикам и других стратегий, способных вызвать опасные инфекции у людей. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

По словам ученых, хотя у бактерий нет нервной системы, они могут собирать информацию из окружающей среды, хранить ее и быстро получать к ней доступ при повторном столкновении с этой средой. Это осуществляется благодаря железу, одного из самых распространенных химических элементов.

Ученые заметили, что бактериальные клетки с более низким уровнем железа лучше роятся. Напротив, бактерии, которые образовывали биопленки — плотные, липкие маты бактерий на твердых поверхностях, имели высокий уровень железа в своих клетках. Бактерии с устойчивостью к антибиотикам также имели сбалансированный уровень железа.

«Воспоминания», обусловленные количеством железа в клетках, сохраняются как минимум четыре поколения и исчезают к седьмому поколению. Когда уровень железа низкий, бактерии формируют быстро движущийся мигрирующий рой в поисках железа в окружающей среде. Высокий уровень железа указывает на то, что окружающая среда является хорошим местом для образования биопленки.

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      Александр Еникеев
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