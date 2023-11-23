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19:47, 23 ноября 2023Спорт

CAS зарегистрировал апелляцию WADA по делу о несоответствии РУСАДА

CAS зарегистрировал апелляцию WADA по делу о несоответствии РУСАДА

Фото: Christinne Muschi / Reuters

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне зарегистрировал иск Всемирного антидопингового агентства (WADA) по делу о несоответствии Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом сообщается на сайте суда.

Срок рассмотрения дела составит от 6 до 12 месяцев. Отмечается, что решения, вынесенные комиссиями CAS, будут окончательными и обязательными к исполнению.

22 сентября в WADA заявили, что РУСАДА не выполнило требования для восстановления статуса, так как кодекс не интегрирован в национальное законодательство. Отмечалось, что российская сторона может обжаловать это в течение 21 дня с даты получения официального уведомления.

В декабре 2019 года исполком WADA постановил лишить Россию права проведения Олимпийских игр и чемпионатов мира, а российских спортсменов — флага и гимна на четыре года. Причиной стало лишение РУСАДА статуса соответствия. В ноябре 2022-го WADA приняло решение продлить отстранение РУСАДА.

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      Анастасия Борисова
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