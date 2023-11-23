Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
13:05, 23 ноября 2023Экономика

«Газпром» резко сократит расходы на развитие в России

«Газпром» сократит инвестиционную программу на 2024 год на 20 процентов

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Инвестиционную программу «Газпрома» в России на 2024 год резко сократят. Об этом говорится в решении правления компании.

Согласно проекту финансового плана, в 2024 году расходы на инвестиционную программу сократятся до 1,574 триллиона рублей (минус 20 процентов в годовом выражении). При этом в октябре совет директоров компании уже сокращал объемы вложений в развитие на 2023 год на 14,5 процента, до 1,966 триллиона рублей. Причиной назвали «изменение макроэкономических показателей и рыночной конъюнктуры».

«Одобренный финансовый план обеспечит покрытие обязательств ПАО "Газпром" без дефицита, в полном объеме. Решения по привлечению заемных средств в рамках Программы заимствований планируется принимать, исходя из рыночных условий, ликвидности и потребности ПАО "Газпром" в финансировании», — пояснили в пресс-службе газового гиганта.

Материалы по теме:
Европа лишилась большей части российского газа, но держится. Как страны ЕС подготовились к энергетическому кризису?
Европа лишилась большей части российского газа, но держится.Как страны ЕС подготовились к энергетическому кризису?
11 января 2023
Россияне жалуются на дефицит бензина. Почему топлива не хватает, а цены на него растут?
Россияне жалуются на дефицит бензина.Почему топлива не хватает, а цены на него растут?
19 сентября 2023

По итогам первых девяти месяцев 2023 года чистая прибыль «Газпрома» рухнула на 44 процента в годовом выражении, с 779,798 миллиарда рублей до 446,103 миллиарда. Выручка концерна снизилась в 1,6 раза, до 3,96 триллиона рублей, а продажи принесли убыток в размере 107,23 миллиарда рублей. Причиной назвали резкое сокращение поставок в Европу и падение цен на топливо.

Компания собирается компенсировать потерю европейского рынка разворотом поставок в Азию, в первую очередь в Китай. Руководство «Газпрома» надеется увеличить транспортные мощности, однако китайская сторона не спешит согласовывать проекты.

Что думаешь? Оцени!
      Вячеслав Агапов
      Обсудить
      Последние новости

      ФСБ поймала украинского агента. Он готовил теракт против российского офицера и маскировался под курьера

      Китаю стало сложнее покупать нефть у Венесуэлы после снятия санкций США

      Врач назвал россиянкам опасные последствия пластики груди

      Полиция ФРГ провела обыски по делу о планировавших госпереворот Reichsbürger

      Российским туристам раскрыли последствия вступления Кипра в Шенген

      Ле Пен указала на массовое недовольство европейцев миграционной политикой

      Российский регион обстреляли со стороны Украины

      Москвичей предупредили о ледяном дожде и гололедице

      Поляки начали блокировку четвертого КПП на границе с Украиной

      Одну категорию пенсионеров призвали ждать повышения пенсии после Нового года

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости