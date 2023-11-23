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ЦСКА
Единая лига ВТБ|1-й этап
15:38, 23 ноября 2023Спорт

Игрок ЦСКА оценил отсутствие российских клубов в Лиге чемпионов

Форвард ЦСКА Федор Чалов заявил, что сильно скучает по Лиге чемпионов

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Форвард ЦСКА Федор Чалов оценил отсутствие российских клубов в Лиге чемпионов. Его слова приводит «КП-Спорт».

«Я очень сильно скучаю по Лиге чемпионов. Когда ты там играешь, не так сильно это ценишь. А когда уже тебя там нет, и ты включаешь ТВ, сразу разные мысли в голову лезут, непонятно, сможешь ли еще раз оказаться там», — заявил футболист. Он отметил, что желание играть в Лиге чемпионов мотивирует его и заставляет работать.

20 ноября Чалов стал обладателем премии «Джентльмен года». Основными критериями для определения победителя были положение претендента в команде, его отношение к соперникам и арбитрам, а также к болельщикам и журналистам.

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Команды не выступают в еврокубках, а сборная России потеряла возможность бороться за выход в финальную часть крупных турниров.

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