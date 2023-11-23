Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
11:06, 23 ноября 2023Экономика

Названы сроки начала продаж нового «Москвича»

«Москвич»: продажа кроссовера «Москвич 5» начнется в первой половине 2024-го

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Серийная сборка новой модели «Москвича» и ее продажи начнутся в первой половине 2024-го. Сроки начала серийной сборки новой модели и ее поступления в автосалоны назвал РИА Новости директор предприятия по производству Олег Масляков.

По словам представителя завода, новинка будет представлять собой среднеразмерный кроссовер, он поступит в автосалоны одновременно со стартом производства. Подробности о новой модели не раскрывают — по неофициальным данным, она будет построена на базе Sehol X6 китайской компании JAC.

Ранее «Москвич» анонсировал выпуск в 2024 году кроссовера D-класса под индексом 8. На рынок новинка попадет ближе к концу года. Ее позиционируют как конкурента моделям Kia Sorento, Skoda Kodiaq, Geely Tugella и Hyundai Santa Fe.

Масляков пожаловался, что после ухода бывший собственник производственной площадки московского автозавода «Москвич», французский автопроизводитель Renault, не оставил там ничего ценного. У предприятия не осталось технологий, конструкторской документации и комплектующих, которые могли бы обеспечивать производственную базу, отметил топ-менеджер.

Коммерческий директор предприятия Александр Мигаль назвал главным приоритетом автозавода локализацию производства. По его словам, это позволит компании снизить цены на автомобили. «В первую очередь нам приходится работать с актуальными макроэкономическими условиями. Для команды "Москвича" справиться с этим вызовом — серьезная задача», — добавил он.

Что думаешь? Оцени!
      Вячеслав Агапов
      Обсудить
      Последние новости

      Умер раненный в Запорожье военкор «России 24». Он попал под удар беспилотника ВСУ

      В Аргентине заявили о запятнавших футбол бразильцах

      В России оценили рост цен на машины

      Полковник высказался о шансах на новогоднее перемирие между Россией и Украиной

      Зои Кравиц заметили с помолвочным кольцом за 44 миллиона рублей

      ЦАХАЛ задержал главу госпиталя «Аш-Шифа» в Газе

      Тело пристегнутой к батарее пенсионерки нашли в подмосковной квартире

      На Украине заявили о повреждении заводов в Херсоне

      Россия запретила вывоз за рубеж твердой пшеницы

      Названы возможные новые поставщики оружия Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости