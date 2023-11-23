Роднина высмеяла денежные требования международных федераций к россиянам

Роднина о проверке россиян на предмет связи с военными: деньги закончились

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина высмеяла то, что международные спортивные федерации заставляют российских атлетов платить за проверку на предмет связи с военными структурами. Ее слова приводит Sport24.

«Они рассматривают все санкции против России как получение дополнительного дохода? Денег нет — закончились!» — заявила Роднина. По ее мнению, нужно ориентироваться на внутренние соревнования.

Ранее в четверг, 23 ноября, генеральный директор Олимпийского комитета России Владимир Сенглеев рассказал, что международные спортивные федерации проверяют через СМИ любые связи с ЦСКА и «Динамо». Он заявил, что в гимнастике это стоит три тысячи франков для спортсмена и 1,5 тысячи для персонала, в скалолазании — пять тысяч франков, в стрельбе из лука — 750 евро.

28 марта Международный олимпийский комитет рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддержавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов из России и Белоруссии, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в стартах.