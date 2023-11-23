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00:10, 23 ноября 2023Наука и техника

В России объяснили нужду Киева в радарах ближнего действия

Сивков: ВСУ нужны РЛС ближнего действия для разведки при ограниченной видимости
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Вооруженным силам Украины (ВСУ) нужны радиолокационные станции (РЛС) ближнего радиуса действия для разведки в условиях ограниченной видимости. Нужду Киева в станциях, которые запросили у Вашингтона, объяснил заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков в беседе с «Известиями».

«Радиолокационные станции малого радиуса действия — это переносные радиолокационные станции, которые переносятся одним бойцом и позволяют видеть в любых условиях обстановки на расстоянии до 50, иногда бывает 15 километров. То есть в условиях приближающихся туманов, снегов, дождей эти РЛС, конечно, нужны», — сказал он.

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По словам Сивкова, Киев хочет за счет поставок компенсировать недостаток таких РЛС у себя. Он отметил, что подобные станции, которые также используют российские войска, не изменят ситуацию в зоне проведения специальной военной операции (СВО) для ВСУ.

Ранее в ноябре издание Politico писало, что Украина в преддверии зимы выпрашивает у США радары ближнего действия Sentinel. Предполагается, что они помогут защитить энергетическую инфраструктуру и военные заводы. РЛС AN/MPQ-64 Sentinel предназначены для систем противовоздушной обороны малого радиуса действия. Станции могут обнаруживать крылатые ракеты, вертолеты и дроны.

В июне ТАСС со ссылкой на источник, близкий к военному ведомству, сообщил, что в зоне СВО российские военные используют автоматизированные твердотельные маловысотные РЛС «Подлет».

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      Даниил Иринин
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