Сивков: ВСУ нужны РЛС ближнего действия для разведки при ограниченной видимости

Вооруженным силам Украины (ВСУ) нужны радиолокационные станции (РЛС) ближнего радиуса действия для разведки в условиях ограниченной видимости. Нужду Киева в станциях, которые запросили у Вашингтона, объяснил заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков в беседе с «Известиями».

«Радиолокационные станции малого радиуса действия — это переносные радиолокационные станции, которые переносятся одним бойцом и позволяют видеть в любых условиях обстановки на расстоянии до 50, иногда бывает 15 километров. То есть в условиях приближающихся туманов, снегов, дождей эти РЛС, конечно, нужны», — сказал он.

По словам Сивкова, Киев хочет за счет поставок компенсировать недостаток таких РЛС у себя. Он отметил, что подобные станции, которые также используют российские войска, не изменят ситуацию в зоне проведения специальной военной операции (СВО) для ВСУ.

Ранее в ноябре издание Politico писало, что Украина в преддверии зимы выпрашивает у США радары ближнего действия Sentinel. Предполагается, что они помогут защитить энергетическую инфраструктуру и военные заводы. РЛС AN/MPQ-64 Sentinel предназначены для систем противовоздушной обороны малого радиуса действия. Станции могут обнаруживать крылатые ракеты, вертолеты и дроны.

В июне ТАСС со ссылкой на источник, близкий к военному ведомству, сообщил, что в зоне СВО российские военные используют автоматизированные твердотельные маловысотные РЛС «Подлет».