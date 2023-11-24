Чемпиона Европы из России допустили до международных турниров

Чемпиона Европы по велотреку Ростовцева допустили до международных турниров

Российский велогонщик на треке Сергей Ростовцев получил нейтральный статус. Об этом сообщается на сайте Международного союза велосипедистов (UCI).

Теперь 26-летний россиянин допущен до выступления на международных турнирах. В 2021 году спортсмен стал чемпионом Европы в гонке на выбывание. В его активе также бронза мирового первенства в том же году.

3 мая стало известно о допуске россиян на турниры UCI в нейтральном статусе. Отмечалось, что спортсмены смогут принять участие в Кубке мира, Кубке наций и чемпионате мира в индивидуальном порядке — без каких-либо ассоциаций с Россией, национальной федерацией или национальным олимпийским комитетом. Для участия спортсменам и тренерам необходимо было заполнить определенную форму.

28 марта Международный олимпийский комитет рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддерживавших спецоперацию на Украине. Атлетов, связанных с вооруженными силами или органами безопасности двух стран, рекомендуется отстранить от участия в стартах.