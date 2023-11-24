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12:32, 24 ноября 2023Спорт

Чемпиона Европы из России допустили до международных турниров

Чемпиона Европы по велотреку Ростовцева допустили до международных турниров
Сергей Ростовцев

Сергей Ростовцев. Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Российский велогонщик на треке Сергей Ростовцев получил нейтральный статус. Об этом сообщается на сайте Международного союза велосипедистов (UCI).

Теперь 26-летний россиянин допущен до выступления на международных турнирах. В 2021 году спортсмен стал чемпионом Европы в гонке на выбывание. В его активе также бронза мирового первенства в том же году.

3 мая стало известно о допуске россиян на турниры UCI в нейтральном статусе. Отмечалось, что спортсмены смогут принять участие в Кубке мира, Кубке наций и чемпионате мира в индивидуальном порядке — без каких-либо ассоциаций с Россией, национальной федерацией или национальным олимпийским комитетом. Для участия спортсменам и тренерам необходимо было заполнить определенную форму.

28 марта Международный олимпийский комитет рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддерживавших спецоперацию на Украине. Атлетов, связанных с вооруженными силами или органами безопасности двух стран, рекомендуется отстранить от участия в стартах.

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      Алексей Гусев
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