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14:02, 24 ноября 2023Экономика

Главный нефтяной конкурент России столкнулся с дефицитом бюджета

Bloomberg: Саудовская Аравия заняла $11 млрд для покрытия дефицита бюджета
СюжетСнижение ставки по кредитам:

Фото: Ahmed Yosri / Reuters

Власти Саудовской Аравии привлекли в общей сложности 11 миллиардов долларов кредитных денежных средств для покрытия дефицита государственного бюджета. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Срок займа рассчитан на десять лет. В группу кредиторов вошли такие крупные финансовые организации, как Industrial and Commercial Bank of China, Citigroup, First Abu Dhabi Bank и HSBC Holdings. При этом полная стоимость кредита на 100 базисных пунктов превысила базовую ставку по краткосрочным депозитам для юридических лиц под залог активов, уточнили собеседники агентства.

Дефицит бюджета Саудовской Аравии, считающейся главным нефтяным конкурентом России, был обусловлен рядом факторов. В числе ключевых причин оказались более низкие в сравнении с прогнозом властей ближневосточной страны биржевые цены на нефть, снижение объемов добычи сырья на внутреннем рынке и рост государственных расходов.

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Последнее, в свою очередь, во многом объясняется амбициозными планами наследного принца Мохаммеда бен Салмана по диверсификации экономики страны и снижению зависимости доходов бюджета от экспорта нефти. Программа Vision 2030 подразумевает госинвестиции в размере сотен миллиардов долларов, пояснили аналитики.

К привлечению многомиллиардных займов для покрытия дефицита бюджета власти Саудовской Аравии прибегали неоднократно. О подобной практике агентство Bloomberg сообщало еще в середине ноября 2020 года. Тогда источники рассказали о планах крупнейшей нефтяной компании в мире — Saudi Aramco — разместить облигации, чтобы выплатить дивиденды на общую сумму 75 миллиардов долларов. При этом большая часть денежных средств должна была пойти на нужды основного акционера корпорации — правительства Саудовской Аравии.

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      Анатолий Акулов
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