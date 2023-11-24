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13:05, 24 ноября 2023Интернет и СМИ

Харламов признался Гузеевой в любви

Гарик Харламов признался в любви Ларисе Гузеевой в шоу Comedy Club

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Российская актриса, ведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале Лариса Гузеева пришла на съемки юмористического шоу Comedy Club на ТНТ. Об этом говорится на сайте телеканала.

В ходе шоу Гарик Харламов со сцены признался Гузеевой в любви. Телеведущая ответила ему взаимностью и назвала комика «золотым». «Ты просто мое счастье и самая большая радость, которая случилась со мной в этом году. Просто компресс на все тело», — отреагировала она.

Резидент Comedy Club также опубликовал у себя в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) видео, на котором он дарит сидящей в зале Гузеевой букет роз.

Ранее сообщалось, что Харламов и Гузеева вместе снялись в комедии «Теща». Юморист и актриса сыграли зятя и тещу, которые многие годы недолюбливали друг друга. Премьера фильма состоится в конце ноября.

Харламов неоднократно подшучивал над героями «Давай поженимся!» и Гузеевой. Однажды юморист заявил, что мог бы создать противоположную передачу — «Давай разведемся!» и сменил бы имя на Гузея Ларисова. Телеведущая при этом признавалась, что Харламов «просто задолбал» ее своими подколами.

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      Маргарита Щигарева
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