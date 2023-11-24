Один из штатов США приостановил действие закона об антироссийских санкциях. В чем причина такого решения?

В штате Нью-Джерси приостановили исполнение закона о санкциях за связи с Россией

Власти американского штата Нью-Джерси спустя полтора года приостановили исполнение принятого в нем ранее закона о санкциях в отношении связанных с Россией компаний.

Губернатор Нью-Джерси Фил Мерфи подписал этот закон вскоре после начала Россией специальной военной операции (СВО) на Украине. Властям штата запрещалось заключать соглашения с фирмами, поддерживающими связи с Москвой и Минском. Таким организациям также отказывали в субсидиях, было ограничено вложение в них средств из пенсионного фонда в штате. В некоторых других штатах, включая Нью-Йорк, были приняты схожие меры.

Японская Kyocera через суд добилась временного ограничения закона о санкциях

Нью-Джерси добровольно приостановил исполнение закона летом 2023 года. Это произошло после того, как американское подразделение японской электронной компании Kyocera, которую планировалось внести в черный список, добилось вынесения федеральным судом временного ограничительного постановления на основании конституции.

Штат Нью-Джерси действует так, как будто у него есть собственная внешняя политика. (...) У нас не может быть 50 разных штатов с 50 разными внешними политиками

Барри Албин бывший судья Верховного суда штата, представляющий Kyocera

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В США признали неэффективность санкций против России

Аналитик София Ампгкариан заявила, что западные санкции против России потерпели полный провал. Она уверена, что ограничения необходимо отменить для заключения мирного соглашения по Украине.

Эксперт также обратила внимание на меры, с помощью которых Москва устояла от воздействия ограничений. По ее мнению, Банк России «очень быстро» ответил на санкции Запада и ограничил свободное движение капитала за рубеж, а также повысил ключевую ставку до 20 процентов.

В сентябре американский политолог Джон Миршаймер назвал провалом санкции, введенные США против России на фоне спецоперации на Украине. По его словам, Вашингтон «любит санкции», поэтому, когда страна вмешалась в украинский конфликт, под ее ограничениями уже находилась половина стран мира. Однако если изучить историю подобных мер, то выяснится, что они обычно не работали, особенно с такими государствами, как Россия. Миршаймер оценил политику США как неуклюжую и призвал власти соблюдать свои же правила.

Член Палаты представителей США Марджори Тейлор Грин также признала неэффективность антироссийских санкций. В связи с этим она призвала не выделять деньги Украине. Конгрессвумен напомнила, что Вашингтон отправил Киеву 113 миллиардов долларов и до сих пор выделяет ему по одному миллиарду долларов каждый месяц.

Россия все богатеет, а Америка беднеет на триллионы. Марджори Тейлор Грин член Палаты представителей США

В свою очередь, издание Bloomberg подчеркнуло, что российская экономика смогла восстановиться до уровня 2022 года вопреки санкциям, призванным ослабить рубль и экономические процессы в стране.

«Годовой рост ускорился до 5,5 процента в третьем квартале 2023 года (до 4,9 процента в предыдущем квартале), сообщила Федеральная служба статистики. Результат — самые быстрые темпы роста за более чем десятилетие, не считая всплеска, когда Россия вышла из карантина из-за COVID», — указано в статье.

В материале издания говорится, что эти процессы проиллюстрировали ограниченность антироссийских санкций, введенных после начала СВО, хотя президент США Джо Байден заявлял, что они смогут ослабить экономику РФ вдвое и превратить рубль «в обломки».