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10:08, 24 ноября 2023Россия

В России произошло два землетрясения

На Сахалине и в Бурятии произошли землетрясения магнитудой до 5
СюжетЗемлетрясения в России

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В двух российских регионах — на Сахалине и в Бурятии — произошли землетрясения.

По словам начальника сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елены Семеновой, которую цитирует ТАСС, на Сахалине произошло землетрясение магнитудой 3,4. Его эпицентр находился в 11 километрах восточнее села Пильво на глубине три километра. Толчки ощутили жители нескольких населенных пунктов.

В свою очередь, в управлении МЧС по Бурятии сообщили о подземных толчках магнгитудой 4,6. По предварительной информации толчки интенсивностью 2-3 балла ощущались в населенных пунктах Кумора и Новый Уоян. Разрушений нет, никто не пострадал.

Ранее в Петропавловске-Камчатском, Елизове и Вилючинске жители почувствовали землетрясение. Магнитуда подземного толчка по предварительным, данным составила 5,2. По информации ведомства, эпицентр располагался в Авачинском заливе, в 82 километрах от краевого центра. Очаг залегал на глубине 32 километра.

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      Анастасия Шейкина
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