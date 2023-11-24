Запад заинтересовался тоннами затопленного в Балтике химоружия. Что за боеприпасы лежат на дне и зачем их поднимать?

В МИД РФ призвали не привлекать НАТО к подъему химоружия из Балтийского моря

Директор второго европейского департамента МИД России Сергей Беляев заявил о заинтересованности западных стран в подъеме со дна Балтийского моря затопленного там химического оружия и боеприпасов времен Второй мировой войны. Он предупредил, что попытки привлечь НАТО к решению данной проблемы могут обернуться тяжелыми последствиями.

По его словам, обсуждение этой темы должно вестись на соответствующих международных площадках, прежде всего в Комиссии по защите морской среды района Балтийского моря (ХЕЛКОМ). Представитель МИД добавил, что необходимо учитывать мнение России и других стран-союзниц по антигитлеровской коалиции, а также не забывать об экологических рисках.

Беляев высказался против участия Совета государств Балтийского моря или Североатлантического альянса в решении проблемы химоружия в Балтике.

Несогласованные сепаратные действия, попытки подтянуть к этой теме непрофильные структуры вроде Совета государств Балтийского моря или НАТО не только контрпродуктивны, но и могут привести к весьма плачевным для всей Балтики последствиям Сергей Беляев директор второго европейского департамента МИД РФ

Правительство Германии пообещало разработать программу по подъему боеприпасов со дна моря

Власти ФРГ решили запустить программу по подъему затопленных в Балтике боеприпасов. Пока она находится на ранней стадии разработки. В настоящее время дискуссии ведутся вокруг испытаний плавучего мобильного объекта по утилизации — беспилотного устройства для сбора отходов с видеоуправлением, — которое могло бы собирать отходы боеприпасов, обезвреживать и утилизировать их.

В материале говорится, что Брюссель хочет побудить другие страны последовать примеру Германии. Комиссар ЕС по окружающей среде Виргиниюс Синкявичюс посчитал, что «наконец пришло время» добиться значительного улучшения за счет объединения ресурсов стран вокруг Балтийского моря.

Фото: Estonian Navy Handout / Reuters

Экологи предупредили об опасности затопленного в Балтике химоружия

В 1945 году в Балтийском море затопили около 40 тысяч тонн химических боеприпасов. Российские ученые считают, что на дне могут находиться несколько тысяч тонн иприта. Помимо этого, на дне моря лежат сотни тысяч тонн обычных боеприпасов, оставленных там во время двух мировых войн. Хотя о сбросах многое известно, точного их месторасположения не знает никто.

По данным Politico, данные боеприпасы повреждают морское дно и вызывают рак у морских обитателей, а также представляют опасность для людей, употребляющих их. Эксперты предупреждают, что изменение климата может привести к ускорению коррозии боеприпасов, что усугубит проблему. Также уточняется, что власти Литвы пока не спешат решать эту проблему, отчасти потому, что им не хватает свежих данных и финансирования. Но защитники природы уже жалуются на отсутствие срочности по решению данного вопроса.

Немецкие экологи также называли Балтийское и Северное моря «бомбами с замедленным механизмом», представляющими опасность для людей и окружающей среды из-за сотен тысяч тонн боеприпасов.

Фото: Lisi Niesner / Reuters

В 2017 году доктор физико-математических наук Вадим Пака говорил, что отравляющие свойства химического оружия сохраняются десятилетиями, однако данные, которыми располагают ученые, говорят о том, что химической катастрофы не предвидится.

В морской среде присутствуют только нерастворимые в воде ОВ, высвободившиеся из разрушающихся оболочек — контейнеров, снарядов, бомб. Они не отравляют воду и остаются на дне в виде плотных сгустков с налипшим илом. Какое-то количество частиц загрязненного ила может уноситься течениями на большие расстояния, но никаких зон с опасными концентрациями ОВ при этом не возникает. Именно поэтому катастрофические варианты отравления морской среды несостоятельны Вадим Пака доктор физико-математических наук

Однако тогда он также заявлял, что следовые концентрации способны оказывать на морские организмы негативное воздействие — опухоли, генные нарушения — и что исследования продолжаются. По его словам, воздействие отравляющих веществ и их производных на морскую биоту, несомненно, происходит, однако последствия трудно прогнозируются.

Ученый подчеркивал, что на тот момент опасность в Балтийском море продолжали представлять только высокостабильные отравляющие вещества — вязкий иприт и твердые ОВ на основе мышьяка. Однако большая часть оболочек химотходов разгерметизировалась, так что малостабильных ОВ типа табуна, фосгена и других в море уже нет, указывал он.