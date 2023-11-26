Байден заявил о работе США над продлением гуманитарной паузы в Газе

Байден заявил о планах США добиться продления срока перемирия Израиля с ХАМАС

США работают над продлением гуманитарной паузы в Газе. Об этом журналистам заявил американский президент Джо Байден, передает ТАСС.

По его словам, целью Вашингтона является продление срока перемирия Израиля с ХАМАС после завтрашнего дня, чтобы освобождалось как можно больше заложников, а нуждающиеся получали необходимую гуманитарную помощь. «Я собираюсь продолжить работу , чтобы сделать все возможное», — подчеркнул он.

Американский лидер также сообщил, что собирается провести разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и планирует призвать его к продлению сделки по освобождению заложников и временному прекращению боевых действий.

Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху посетил сектор Газа с официальным визитом и заверил, что операция ЦАХАЛ продлится до полной победы над палестинским исламским радикальным движением ХАМАС.

Тем временем, 26 ноября прошла процедура обмена заложниками и задержанными между Израилем и ХАМАС. В ЦАХАЛ заявили, что получили от Красного Креста данные о передаче его сотрудникам в секторе Газа 14 израильских и троих иностранных заложников, один из которых россиянин. Освобождение гражданина России произошло вне списка об обмене.