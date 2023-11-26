ХАМАС подтвердило намерения продолжать обмен пленными с Израилем

ХАМАС согласилось продолжить выполнение соглашения об обмене пленными с Израилем

Палестинское радикальное движение ХАМАС подтвердило намерения продолжить выполнение соглашения об обмене пленными после получения от Египта и Катара заверения Израиля о приверженности всем условиям заключенной ранее сделки. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) выразила готовность возобновить военную операцию в Газе, если ХАМАС не освободит вторую группу заложников до полуночи.

Вечером 25 ноября Катар объявил об обмене заложников ХАМАС и Израиля — 39 палестинцев будут освобождены в обмен на 13 израильских граждан и 7 иностранцев.

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявлял, что Армия обороны страны (ЦАХАЛ) не покинет сектор Газа, пока все заложники не будут возвращены домой.