Панарин забросил шайбу и сделал две голевые передачи в матче НХЛ

Артемий Панарин забросил шайбу и сделал две голевые передачи в матче НХЛ

Российский форвард «Нью Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин забросил шайбу и сделал две голевые передачи в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Бостон Брюинс». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в ночь на воскресенье, 26 ноября, и завершилась со счетом 7:4 в пользу «Рейнджерс». Панарин прервал трехматчевую серию без результативных действий, до этого он набирал очки в 15 встречах подряд.

«Рейнджерс» в 19 играх набрали 31 очко. Команда возглавляет Восточную конференцию.

Ранее NHL Network включил Панарина в топ-50 лучших действующих игроков НХЛ. Нападающий, выступающий за «Рейнджерс» с 2019 года, занял 32-е место в списке. Его текущий контракт с командой рассчитан до 2026 года.