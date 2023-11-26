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23:56, 26 ноября 2023Спорт

Раскрыт секрет тренировок Джеффа Безоса

Фото: Panoramic / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Журналисты Men Today раскрыли секрет тренировок основателя крупнейшего американского онлайн-ретейлера Amazon Джеффа Безоса. Об этом сообщается в материале издания.

По информации источника, тренировка миллиардера включает в себя много изометрических упражнений. Самое популярное упражнение такого рода — планка, которая нагружает мышцы кора. Для развития силы Безос использует разные виды жимов, подъемы, приседания и сгибания с отягощением.

Для борьбы с лишним весом предприниматель предпочитает греблю и другие виды спорта, которыми он может заниматься на открытом воздухе. В частности, он катается на байдарке и бегает по холмам, что отлично нагружает тело и способствует потере лишнего жира.

В июле фитнес-тренер Денис Соломин раскрыл секрет тренировок канадского актера Райана Гослинга. Отмечается, что тренировки артиста помогают получить фигуру с сильной верхней частью тела, широкими плечами и стройными ногами.

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      Анастасия Борисова
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