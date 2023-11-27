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16:55, 27 ноября 2023Интернет и СМИ

На блогера Аяза Шабутдинова подали еще 12 заявлений в полицию

На блогера Аяза Шабутдинова подали в МВД еще 12 заявлений о мошенничестве

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

На известного российского блогера и предпринимателя Аяза Шабутдинова, проходящего по делу о мошенничестве, подали в МВД еще 12 заявлений. Об этом РИА Новости рассказал глава Общероссийского движения предпринимателей Андрей Ковалев.

«Двенадцать новых человек, которых не было в списках МВД, подали заявления на Шабутдинова. Все они приняты ведомством для рассмотрения», — заявил Ковалев. Он добавил, что ранее устроил встречу людей, которые якобы пострадали от деятельности Шабутдинова и других инфлюенсеров.

Ранее стало известно, что Мосгорсуд оставил Шабутдинова под арестом до 16 декабря. Защита блогера требовала сменить избранную ему меру пресечения на домашний арест.

ФСБ 3 ноября задержала Шабутдинова по подозрению в мошенничестве.

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