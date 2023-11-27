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16:49, 27 ноября 2023Интернет и СМИ

Участница шоу «Давай поженимся!» обвинила Гузееву в ненависти к женщинам

Певица Сара Окс обвинила телеведущую Ларису Гузееву в ненависти к женщинам

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Российская певица и актриса Сара Окс, побывавшая на программе «Давай поженимся!» в качестве участницы, раскритиковала ведущую шоу Ларису Гузееву. В интервью порталу «Страсти» исполнительница обвинила ее в ненависти к женщинам.

Певица заявила, что в эфире «Давай поженимся!» ведущая высмеивает участниц из малообеспеченных семей. «Ее ненависть к женщинам, особенно из неблагополучных семей, меня удивляет. (...) Ты ведущая на федеральном канале, все у тебя хорошо, многие мечтают занять такое место», — высказалась Окс о Гузеевой.

Она также назвала ведущую «злой и успешной одновременно».

Программа «Давай поженимся!» вернулась в эфир Первого канала после длительного перерыва 28 августа. По словам Гузеевой, новые выпуски передачи посвящены созданию семьи и здоровых отношений.

«Давай поженимся!» и ряд других шоу убрали из сетки вещания Первого канала в феврале 2022 года. Вместо них начали показывать общественно-политические программы. В сентябре того же года канал начал возвращать на экраны развлекательные передачи.

Сара Окс — российская певица и актриса. Снималась в сериалах «Универ» и «Полицейский с Рублевки». Участвовала в шоу «Каникулы в Мексике» и «Давай поженимся!».

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      Олег Давыдов
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