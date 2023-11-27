На Украине отказались от мирного соглашения с Россией без репараций. Идею о выплатах в Москве назвали аморальной

На Украине заявили, что не подпишут мировое соглашение с Россией без репараций

Заместитель украинского министра юстиции Ирина Мудра выразила мнение, что Украина не подпишет с Россией мирное соглашение без выплаты репараций. На ее взгляд, союзники Киева не снимут санкции с Москвы, если там откажутся от выплат.

Если Россия думает, что подпишет мировое соглашение без репараций, — не подпишет. Украина никогда не пойдет на это. И мир не уйдет, потому что кто-то должен эти репарации выплатить. Если не Россия, то кто? Ирина Мудра замминистра юстиции Украины

Чиновница сообщила, что Киев вместе с партнерами работает над созданием компенсационного механизма в рамках международного соглашения, который может предусматривать организацию спецкомиссии и компенсационного фонда.

В Киеве напомнили о возможной передаче замороженных средств России

Мудра подчеркнула, что на саммите лидеров стран Евросоюза в октябре было принято важное политическое решение: доходы финансовых учреждений, в которых находятся замороженные средства России, могут быть переданы Киеву. Замминистра уточнила, что существует соответствующий план из нескольких этапов.

Так, для начала необходимо дать возможность финансовым учреждениям генерировать доходы, отметила она. Затем полученные от управления средствами активы будут переводиться с общего счета. «Есть политическая воля, что эти средства должны быть переданы Украине. Потому что их не сгенерировали, если бы не (…) введение санкционного режима», — сказала она.

В ООН год назад приняли резолюцию о возмещении ущерба Украине

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций (ГА ООН) приняла проект соответствующей резолюции в ноябре прошлого года.

Согласно документу, членам ГА ООН совместно с Киевом рекомендовалось создание «международного реестра нанесенного ущерба, который будет служить задокументированным свидетельством заявляемого урона, потерь и ранений» в результате «международно-противоправных действий Российской Федерации на Украине или против нее, а также для продвижения и координации сбора данных».

За принятие резолюции проголосовали 94 члена организации. Против выступили 14 стран — Россия, Китай, Белоруссия, Багамы, Куба, Северная Корея, Эритрея, Центральноафриканская Республика, Зимбабве, Эфиопия, Мали, Никарагуа, Сирия и Иран. Еще 73 воздержались от голосования. Инициаторами заседания стали Украина, Канада, Нидерланды и Гватемала.

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В России раскритиковали идею о репарациях Украине

Постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя в ходе заседания указал, что резолюция ГА ООН является юридически ничтожной. Он оценил инициативу как «попытку легализовать нелегализумое».

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский подчеркнул, что с правовой точки зрения данный документ никому ничего не дает. По его мнению, если организация «штампует неконсенсусные противоречивые решения, которые лишь разделяют мировое сообщество, а не объединяют его на благие дела, то, конечно, укреплению авторитета организации это никоим образом не способствует».

В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров назвал идею стран Евросоюза, Украины и США о выплате репараций Киеву и международном трибунале против Москвы нарушением международного права и преступлением.

Одними из первых выплаты для Украины потребовали Польша и Германия

Главы МИД Польши и Германии Збигнев Рау и Анналена Бербок еще в октябре 2022-го выдвинули предложение о выплате Россией репараций Украине.

«Мы согласны, что война должна закончиться получением Украиной полной территориальной интегральности, привлечением к ответственности виновных в военных преступлениях и выплатой Россией военных репараций и компенсаций», — говорил тогда глава польского МИД. При этом сама Варшава в то же время требовала аналогичных выплат от Берлина

Впоследствии официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию, заявила, что не в положении Польши и ФРГ говорить на данную тему. По мнению дипломата, со стороны этих стран «просто неприлично, непристойно и абсолютно аморально» заводить речь о каких-либо компенсациях.