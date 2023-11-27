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14:09, 27 ноября 2023Спорт

Раскрыты сроки проведения следующего боя Махачева

Российский чемпион UFC Ислам Махачев проведет следующий бой не позднее 11 марта

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

В команде российского чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислама Махачева раскрыли сроки проведения следующего поединка. Слова представителя спортсмена приводит ТАСС.

«Следующий бой Ислам планирует провести до начала месяца Рамадан. Об этом уже уведомлено руководство UFC», — заявили в команде Махачева, добавив, что соперник пока не определен. Таким образом, россиянин должен выйти в октагон не позднее 11 марта.

21 октября Махачев во второй раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе. Российский спортсмен нокаутировал австралийца Александра Волкановски в первом раунде.

Всего в карьере 32-летний россиянин провел 26 боев, в которых одержал 25 побед, потерпев поражение лишь однажды. Он возглавляет рейтинг UFC вне зависимости от весовых категорий.

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