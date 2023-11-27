Влияние шторма на оборону Крыма оценили

Военный эксперт Кнутов назвал несущественным влияние шторма на оборону Крыма

Шторм и отключения электроэнергии не оказывают критичного влияния на обороноспособность Крыма: все военные средства, в том числе системы противовоздушной обороны (ПВО), имеют автономные средства питания. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.

«Непогода оказывает второстепенное влияние на оборону. Все военные средства имеют автономные средства питания, которые срабатывают при отключении сети. Они запитаны, обеспечены электроэнергией и несут боевое дежурство», — подчеркнул Кнутов.

Он также усомнился в том, что противник решится запускать беспилотники или ракеты в шторм, ведь в такую погоду они легко могут сбиться с курса.

«Конечно, и нам такой удар отразить было бы сложнее, потому что часть сил и средств задействована на ликвидацию последствий урагана. Но все средства ПВО у нас оснащены автономными генераторами, так что в целом это все равно не стало бы критичным», — заключил военный эксперт.

Ранее в МЧС сообщили, что сотни тысяч жителей Крыма остались без электричества после мощного шторма.

В воскресенье, 26 ноября, на западное побережье Крыма обрушился шторм с порывами ветра до 40 метров в секунду. Проводится эвакуация около 20 семей, проживающих у побережья. Глава Крыма Сергей Аксенов объявил понедельник, 27 ноября, нерабочим днем из-за непогоды.

