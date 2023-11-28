Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова показала фигуру до и после похудения. Соответствующие сторис были опубликованы в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

40-летняя исполнительница показала снимок (на момент публикации новости был удален) вначале проекта «Последний герой», на котором предстала в черном фитнес-комбинезоне и с банданой на голове. «До: я приехала на проект, думая, что уже похудела и хорошо выгляжу», — пояснила она.

Помимо этого, знаменитость также продемонстрировала фото после внешних изменений. «После: каждый день занималась и качалась с бревнами, занималась телом и головой», — рассказала артистка.

Кроме того, Седокова также подчеркнула, что ежедневно выполняла упражнения с планкой, отжиманиями и прессом. «15 минут в день, и результат обязательно будет. Даже если у тебя не осталось ничего, у тебя все еще есть ты», — заключила она.

Ранее в ноябре Седокова показала лицо без косметики. Она позировала без макияжа на лице, надев белый вязаный кроп-топ с бахромой и убрав волосы в пучок.