Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
16:44, 28 ноября 2023Ценности

Анна Седокова показала фигуру до и после похудения

Кадр: @annasedokova

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова показала фигуру до и после похудения. Соответствующие сторис были опубликованы в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

40-летняя исполнительница показала снимок (на момент публикации новости был удален) вначале проекта «Последний герой», на котором предстала в черном фитнес-комбинезоне и с банданой на голове. «До: я приехала на проект, думая, что уже похудела и хорошо выгляжу», — пояснила она.

Материалы по теме:
Брить или не брить Поклонницы натуральной красоты массово отказываются от эпиляции
Брить или не бритьПоклонницы натуральной красоты массово отказываются от эпиляции
28 апреля 2017
Мохнатые красоты Почему небритые подмышки стали символом женской свободы
Мохнатые красотыПочему небритые подмышки стали символом женской свободы
12 марта 2018

Помимо этого, знаменитость также продемонстрировала фото после внешних изменений. «После: каждый день занималась и качалась с бревнами, занималась телом и головой», — рассказала артистка.

Кроме того, Седокова также подчеркнула, что ежедневно выполняла упражнения с планкой, отжиманиями и прессом. «15 минут в день, и результат обязательно будет. Даже если у тебя не осталось ничего, у тебя все еще есть ты», — заключила она.

Ранее в ноябре Седокова показала лицо без косметики. Она позировала без макияжа на лице, надев белый вязаный кроп-топ с бахромой и убрав волосы в пучок.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Ештокина
      Обсудить
      Последние новости

      Мегашторм выбросил к берегам Анапы огромный сухогруз. Как россияне быстро научились на нем зарабатывать?

      ЕС увеличил финансирование подготовки ВСУ на 194 миллиона евро

      Приговор писателю Глуховскому признали законным

      Раскрыты траты Евросоюза на военную помощь Украине

      Автоэксперт описал порядок действий при заносе машины в непогоду

      Стало известно о миллионных убытках паба Макгрегора в Дублине

      Названа оптимальная толщина снега для зимующих на даче растений

      Оценены последствия исчезновения крупнейшего в мире айсберга

      В России оштрафовали издание «Медиазона» за нарушение закона об иноагентах

      Житель Подмосковья откусил ухо приятелю

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости