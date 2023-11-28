В Госдуме назвали идею ЕС разрешить россиянам продавать имущество хитрым планом

Депутат Журова: идея ЕС разрешить россиянам продавать имущество — хитрый план

Новый пакет санкций Европейского союза (ЕС), который, вероятно, позволит попавшим под ограничения россиянам продавать имущество в течение полугода, может быть хитрым планом ЕС. Таким мнением в беседе с «Лентой.ру» поделилась первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

«Может быть, это новая схема: дать возможность самостоятельно продать, заблокировать счет и ждать момента, когда они юридически смогут эти деньги отдать Украине. Потому что изъять недвижимость и самим же ее продать — это нехороший сигнал даже для собственного населения», — заявила Журова.

Ранее финское издание STT сообщило, что 12-й пакет санкций Евросоюза, вероятно, будет предусматривать возможность для попавших под ограничения россиян продать замороженные активы. Тогда блокировку могут снять на шесть месяцев. Отмечается, что в рамках нового пакета санкций власти Финляндии могут конфисковать «Хельсинки арену», расположенную в столице.

В Евросоюзе признали сложность согласования 12-го пакета антироссийских санкций. Источник одного из государств из Совета ЕС по итогам состоявшейся 17 ноября дискуссии постоянных представителей стран сообщества сообщил, что согласование нового секционного пакета займет длительное время.