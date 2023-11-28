Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
12:50, 28 ноября 2023Ценности

Филипп Киркоров раскрыл секрет стройности

Филипп Киркоров

Филипп Киркоров. Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Российский поп-исполнитель Филипп Киркоров раскрыл секрет своей стройности. Соответствующий комментарий публикует News.ru.

56-летний исполнитель рассказал, что для поддержания физической формы регулярно занимается спортом. При этом, по словам знаменитости, он тренируется со специалистами. «У меня инструктор и по приседаниям, и по всему остальному. Это труд!» — заявил певец.

Кроме того, Киркоров признался, что в прошлом на его внешнем виде пагубно сказывалась нездоровая пища, в том числе газированные напитки и бутерброды.

Ранее в ноябре Филипп Киркоров показал новое фото своего пресса. В беседе с журналистами знаменитость продемонстрировал на экране мобильного телефона снимок, на котором он запечатлен топлес.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Ештокина
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине отравили жену главы разведки. Он признавал, что Киев стоит за терактами против известных россиян

      Назван способ просто так получить 1000 рублей

      Успех iPhone 15 относительно других смартфонов Apple оценили

      В Европе предложили снять санкции с одного вида российских товаров

      Филипп Киркоров раскрыл секрет стройности

      Движение машин по Крымскому мосту возобновили

      67-летний отец Ивана Урганта женился

      Гинеколог посоветовала упражнение для улучшения интимной жизни женщин

      Стало известно о режиме работы российских аэропортов в условиях непогоды

      Чеченские имамы высказались о деле поджигателя Корана Журавеля

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости