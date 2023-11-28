Филипп Киркоров раскрыл секрет стройности

Российский поп-исполнитель Филипп Киркоров раскрыл секрет своей стройности. Соответствующий комментарий публикует News.ru.

56-летний исполнитель рассказал, что для поддержания физической формы регулярно занимается спортом. При этом, по словам знаменитости, он тренируется со специалистами. «У меня инструктор и по приседаниям, и по всему остальному. Это труд!» — заявил певец.

Кроме того, Киркоров признался, что в прошлом на его внешнем виде пагубно сказывалась нездоровая пища, в том числе газированные напитки и бутерброды.

Ранее в ноябре Филипп Киркоров показал новое фото своего пресса. В беседе с журналистами знаменитость продемонстрировал на экране мобильного телефона снимок, на котором он запечатлен топлес.