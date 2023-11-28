Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
10:24, 28 ноября 2023Интернет и СМИ

Харламов высказался о ссорах с Гузеевой

Гарик Харламов рассказал о недопонимании с Ларисой Гузеевой на съемках «Тещи»

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Резидент Comedy Club Гарик Харламов высказался о ссорах с ведущей программы «Давай поженимся!» Ларисой Гузеевой, которую он неоднократно подкалывал в соцсетях. Юморист заявил KP.RU, что у них с Гузеевой не было конфликта.

«Да мы и не ссорились никогда!» — заверил Харламов. По его словам, слухи о конфликте спровоцировал тот факт, что он публиковал у себя в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) юмористические ролики, в которых упоминал телеведущую.

Комик также рассказал, что их первая встреча с Гузеевой прошла «максимально приятно». Харламов подарил актрисе ее любимые цветы — хризантемы. Вместе с тем, как отметил юморист, на съемках комедийного фильма «Теща», в котором они вместе снимались, у них с Гузеевой возникали недопонимания. «Я неоднократно опаздывал. Лариса не ругала, но настроение у нее, естественно, портилось, и понятно, почему», — признался он.

Материалы по теме:
«Лупят только жертву» Как шоу «Давай поженимся» превратилось в сеансы травли и почему всех это только веселит
«Лупят только жертву»Как шоу «Давай поженимся» превратилось в сеансы травли и почему всех это только веселит
8 июня 2020
«Если семья без урода — значит, он еще на работе» «Уральские пельмени» годами шутят про тещу и алкоголиков. Почему их до сих пор смотрят миллионы?
«Если семья без урода — значит, он еще на работе»«Уральские пельмени» годами шутят про тещу и алкоголиков. Почему их до сих пор смотрят миллионы?
1 июля 2020

Ранее сообщалось, что Харламов признался Гузеевой в любви со сцены Comedy Club, куда она пришла в качестве зрительницы. Телеведущая ответила ему взаимностью и назвала комика золотым.

Харламов неоднократно подшучивал над героями «Давай поженимся!» и Гузеевой. Однажды юморист заявил, что мог бы создать противоположную передачу — «Давай разведемся!» и сменил бы имя на Гузея Ларисова. Телеведущая при этом признавалась, что Харламов «задолбал» ее своими подколами.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Щигарева
      Обсудить
      Последние новости

      «Независимость будет означать войну» В Китае обратились к Тайваню с предупреждением

      В самолет с пассажирами на борту ударила молния во время полета

      Назван способ просто так получить 1000 рублей

      Боль в правом боку оказалась симптомом серьезных болезней

      Названы четыре главных повышающих риск развития рака фактора

      Россиянам раскрыли самые популярные пластические операции на лице

      В НАТО понадеялись на немедленное решение Турции и Венгрии по членству Швеции

      Крупнейший в мире айсберг оказался под угрозой разрушения

      Российский хоккеист оценил информацию о дискомфорте из-за жизни НХЛ

      Стало известно об отравлении жены главы ГУР Украины Буданова

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости