Харламов высказался о ссорах с Гузеевой

Гарик Харламов рассказал о недопонимании с Ларисой Гузеевой на съемках «Тещи»

Резидент Comedy Club Гарик Харламов высказался о ссорах с ведущей программы «Давай поженимся!» Ларисой Гузеевой, которую он неоднократно подкалывал в соцсетях. Юморист заявил KP.RU, что у них с Гузеевой не было конфликта.

«Да мы и не ссорились никогда!» — заверил Харламов. По его словам, слухи о конфликте спровоцировал тот факт, что он публиковал у себя в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) юмористические ролики, в которых упоминал телеведущую.

Комик также рассказал, что их первая встреча с Гузеевой прошла «максимально приятно». Харламов подарил актрисе ее любимые цветы — хризантемы. Вместе с тем, как отметил юморист, на съемках комедийного фильма «Теща», в котором они вместе снимались, у них с Гузеевой возникали недопонимания. «Я неоднократно опаздывал. Лариса не ругала, но настроение у нее, естественно, портилось, и понятно, почему», — признался он.

Ранее сообщалось, что Харламов признался Гузеевой в любви со сцены Comedy Club, куда она пришла в качестве зрительницы. Телеведущая ответила ему взаимностью и назвала комика золотым.

Харламов неоднократно подшучивал над героями «Давай поженимся!» и Гузеевой. Однажды юморист заявил, что мог бы создать противоположную передачу — «Давай разведемся!» и сменил бы имя на Гузея Ларисова. Телеведущая при этом признавалась, что Харламов «задолбал» ее своими подколами.