Кабаны вернулись в российский заповедник и наели жирок

Кабаны спустя год вернулись в заповедник «Комсомольский»

Кабаны появились на территории заповедника «Комсомольский» в Хабаровском крае после годичного отсутствия. Об этом рассказали в администрации заповедника.

Отмечается, что сотрудники охраны обнаружили на левобережье Горина две лежки и жировку этих млекопитающих. В заповеднике также рассказали, что с конца лета кабаны начинают усиленно подготавливаться к холодам, а именно едят как можно больше, чтобы накопить слой жира и обеспечить себя питательными веществами в зимнее время.

«Пока сугробы неглубокие (именно такая обстановка сейчас наблюдается в Комсомольском заповеднике), диким "хрюшкам" живется проще: с помощью своего пятачка они разрывают снег и съедают коренья, желуди, осыпавшиеся ягоды и остатки орехов — словом, все, что только могут найти», — говорится в сообщении. С наступлением холодов метаболизм животных замедляется, поэтому еды хватает надолго.