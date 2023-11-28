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16:48, 28 ноября 2023Из жизни

Отец с сыном нарисовали пенисы на коровах соседа и остались безнаказанными

В США скотоводы нарисовали пенисы на коровах соседа и избежали наказания

Фото: Pxhere

Двое скотоводов из США, штат Вайоминг, попали под суд из-за того, что нарисовали пенисы на коровах соседа, но избежали наказания. Об этом сообщает Cowboy State Daily.

Судья округа Крук снял с 66-летнего Патрика Шона Кэрролла и его 34-летнего сына Такера Кая Кэрролла обвинения в порче чужого имущества, так как не нашел доказательств совершения ими серьезного преступления. В случае если бы истцу и его адвокату удалось доказать их вину, мужчинам могло грозить около 10 тысяч долларов штрафа и лишение свободы на срок до десяти лет, а так они остались безнаказанными.

Осенью отец с сыном загнали в стойло 169 соседских коров и шесть быков, зашедших на их территорию. При помощи специальной краски, которой обычно маркируют скот, они раскрасили им морды, нарисовали на коровах полоски и даже изображения пенисов. После этого хозяин коров Филип Хабек обратился в полицию.

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Кэрролл-старший объяснил правоохранителям, что причиной его поступка стал давний конфликт из-за отсутствия ограды между ранчо. По его словам, сосед никак не решал эту проблему, поэтому его коровы регулярно забредали на соседские пастбища и не уходили по несколько дней.

При этом сам Хабек утверждал, что ограда время от времени ломается в тех местах, где пересекает ручей. В результате для скота открывается проход, когда поток мелеет. Фермер рассказал, что уже выделял деньги на починку забора, якобы договорившись о плане ремонта с Кэрроллами, и несколько раз чинил проблемные участки сам. По его утверждению, сосед в это время пассивно наблюдал за процессом со своего крыльца.

Хабек решил обратиться в суд в надежде возместить ущерб после того, как специалисты по оценке скота подтвердили, что из-за нарисованных отметин стоимость коров могла упасть. Потенциальные покупатели могли интерпретировать отметины как знак болезни или брака.

Ранее сообщалось, что на аукционе в бразильском городе Аранду цена трети белой коровы достигла рекордной отметки. Лот ушел с молотка за 1,44 миллиона долларов.

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      Антонина Черташ
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