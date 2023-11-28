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15:24, 28 ноября 2023Бывший СССР

Замеченные в зоне СВО спарки пулеметов Максима назвали шуткой ВСУ

Полковник Матвийчук усомнился в использовании ВСУ пулеметов Максима
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Reuters

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук прокомментировал информацию о том, что на одном из пикапов Вооруженных сил Украины (ВСУ) была замечена спарка максимов, якобы свидетельствующая о применении Киевом соответствующих пулеметов времен Первой мировой войны. В беседе с «Лентой.ру» Матвийчук выразил уверенность в том, что ВСУ на самом деле не используют подобное вооружение на поле боя.

«Это чистой воды хайп, это ВСУ где-то разбомбили какой-то склад или музей и поставили для шутки спарку "Максимов"», — отметил эксперт.

Конечно же, на вооружении украинской армии таких пулеметов нет

Анатолий Матвийчуквоенный эксперт, полковник в отставке

Ранее журнал Business Insider сообщил, что украинские бойцы начали использовать пулеметы системы Максима. Так, репортеры обратили внимание на появившиеся в сети фотографии, на которых запечатлена спарка максимов, установленная в пикапе. Предположительно, так бойцы пытаются бороться с российскими беспилотниками. При этом издание напоминает, что эти пулеметы были разработаны еще до Первой мировой войны.

До этого пленный ВСУ рассказал, что мобилизованных новобранцев обучают работе с устаревшим оружием, включая пулеметы системы Максима образца 1910 года.

В июне бывший боец ВСУ сообщил, что устаревшие пулеметы максим были вывезены с оружейных складов в Артемовске для их поставки на вооружение в украинскую армию. «Вопреки слухам, в 2015 году не все вывезли. Осталось стрелковое оружие, СПГ, РПГ, калашниковы, максимы, патроны. Когда все началось, месяца два с половиной беспрерывно вывозили все это фурами, в том числе максимы вывозили на укомплектование частей», — рассказал он.

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      Кирилл Садовский
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