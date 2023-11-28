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13:16, 28 ноября 2023Спорт

Роднина объяснила лишний вес Валиевой

Депутат Роднина: Камиле Валиевой придется прикладывать больше усилий для прыжков

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина объяснила лишний вес российской фигуристки Камилы Валиевой. Ее слова приводит РБК.

«У Валиевой сейчас то перерывы, то нервные встряски, то рост. Из-за этого она стала более тяжелой», — заявила Роднина. Депутат обратила внимание на то, что спортсменке придется прикладывать больше усилий для выполнения прыжков. Она посчитала, что женское фигурное катание в России ждут перемены, назвала процесс естественным и отказалась считать это проблемой.

27 ноября заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что Валиева не просто набрала вес, но и выросла. Она посчитала, что 17-летняя спортсменка набирает форму и в скором времени восстановит все свои прыжки.

Фигуристка является фигуранткой допингового расследования. В пробе Валиевой от декабря 2021 года были обнаружены следы запрещенного препарата. Окончательное решение по делу спортсменки будет вынесено в январе 2024 года.

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      Анастасия Борисова
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