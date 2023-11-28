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02:16, 28 ноября 2023Бывший СССР

В Польше украинцев сравнили с валяющимися на тротуаре детьми

Организатор протеста на границе Польши назвал украинцев избалованными детьми
СюжетПротесты на Украине

Организатор протеста на границе Польши и Украины Рафал Меклер заявил, что украинцы похожи на избалованных детей, в отношениях с которыми не помогает диалог. Таким мнением он поделился на своей странице в социальной сети Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Меклер описал поведение украинцев на примере детей, которые порой требуют от родителей невозможного. «Когда родитель дает ему сладости, покупает игрушки, многое позволяет, ребенок вежлив. Однако, когда родитель находится в сложном положении и не имеет средств, чтобы подавать на завтрак мороженое, шоколад и водить в Диснейленд, этот ребенок начинает топать ногами, кричать и валяться на тротуаре», — высказался он.

Организатор протеста отметил, что виноваты в таком случае те, кто не смог воспитать ребенка, а также выразил мнение, что разумный диалог в таких случаях бесполезен.

Ранее стало известно, что на границе Польши и Украины застряло военное оборудование для украинской армии и другой критический импорт. В частности, в пробках на границе стоят фуры с комплектующими для детекторов приближения «Ланцетов». Кроме того, также оказались заблокированы автомобили с гумпомощью для Украины.

В начале ноября польские перевозчики заблокировали украинско-польскую границу в знак протеста. Они потребовали ввести коммерческие ограничения для украинских перевозчиков и ограничить их количество.

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      Екатерина Подвигина
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