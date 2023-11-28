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04:56, 28 ноября 2023Интернет и СМИ

В США назвали главную особенность СВО

Аналитик ЦРУ Джонсон: Киев не может бравировать потерями среди мирных граждан
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Украина при всем желании не может бравировать потерями среди мирных граждан. На это в интервью YouTube-каналу Judging Freedom указал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

Он пояснил, что главное отличие российской специальной военной операции (СВО) от войны заключается как раз в минимизации гибели гражданских лиц при больших потерях среди украинских войск. «Россия не просто играет в словесные игры — это был очень конкретный термин и прямая директива от Путина. У него есть понимание, что войны не выигрывают, убивая мирных жителей», — объяснил эксперт.

Для сравнения Джонсон привел удары Армии обороны Израиля по сектору Газа. Он отметил, что кадры последствий бомбардировок видит весь мир, тогда как заявления Киева о большом числе погибших некомбатантов остаются бездоказательными.

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      Марина Совина
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