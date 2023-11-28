Аналитик ЦРУ Джонсон: Киев не может бравировать потерями среди мирных граждан

Украина при всем желании не может бравировать потерями среди мирных граждан. На это в интервью YouTube-каналу Judging Freedom указал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

Он пояснил, что главное отличие российской специальной военной операции (СВО) от войны заключается как раз в минимизации гибели гражданских лиц при больших потерях среди украинских войск. «Россия не просто играет в словесные игры — это был очень конкретный термин и прямая директива от Путина. У него есть понимание, что войны не выигрывают, убивая мирных жителей», — объяснил эксперт.

Для сравнения Джонсон привел удары Армии обороны Израиля по сектору Газа. Он отметил, что кадры последствий бомбардировок видит весь мир, тогда как заявления Киева о большом числе погибших некомбатантов остаются бездоказательными.

