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19:11, 28 ноября 2023Наука и техника

ВМФ России заинтересовался погружным «Стражем»

Вильнит: ВМФ России проявляет интерес к погружному кораблю «Страж»

Изображение: ЦКБ «Рубин»

Военно-морской флот (ВМФ) России проявляет интерес к погружному патрульному кораблю Страж. Об этом ТАСС сообщил гендиректор Центральное конструкторское бюро морской техники (ЦКБ МТ) «Рубин» Рубин Игорь Вильнит.

«Это одна из очень интересных единиц, она, безусловно, должна занять свою нишу — конечно, интерес со стороны ВМФ есть», — сказал руководитель.

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В феврале 2022 года ЦКБ МТ «Рубин» представило новую версию погружающегося корабля «Страж», совмещающего преимущества подводных лодок и надводных судов, которая отличается наличием торпедных аппаратов и пусковых ракетных установок.

Тогда же главный редактор «Независимого военного обозрения» Дмитрий Литовкин заявил, что «Страж» может получить гиперзвуковые ракеты «Циркон».

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      Иван Потапов
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