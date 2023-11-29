ХАМАС включило в список обмена дочку россиянина

МИД: в список для обмена ХАМАС включило 13-летнюю дочь гражданина России

В список для обмена 29 ноября палестинская группировка ХАМАС включила 13-летнюю Гали — дочь гражданина России, пишет ТАСС со ссылкой на Министерство иностранных дел.

«О ее освобождении российские дипломаты просили представителей ХАМАС. Ожидаем, что договоренности будут выполнены», — сообщили в дипведомстве.

Ранее представитель ХАМАС Абу Марзука сообщил, что 29 ноября исламистская группировка освободит двух израильтянок с гражданством России помимо десяти других пленных. Движение идет на данный шаг в знак признательности Москве.

28 ноября замглавы МИД России Михаил Богданов рассказал, что в списке заложников, который Москва передала ХАМАС вне сделки с Израилем, числятся до 10 человек. Он подчеркнул, что целью контактов России с ХАМАС было спасение жизни людей, включая граждан Израиля, многие из которых имеют российское гражданство.