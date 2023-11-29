Депутат Швыткин: Совет Безопасности ООН должен запретить ВСУ применять химоружие

Совет Безопасности ООН должен принять решение о немедленном прекращении применения химического оружия Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

«Международным правом запрещается применение химического оружия. Кроме того, это в очередной раз подтверждает нахождение химических лабораторий на территории Украины, которая совместно с Соединенными Штатами производит соответствующие виды вооружения», — отметил парламентарий.

Это должно быть рассмотрено в Совете безопасности ООН Юрий Швыткин заместитель председателя комитета Госдумы по обороне

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что ВСУ в ходе спецоперации не единожды применяли химическое оружие, отравляя продукты питания. Кроме того, начальник войск РХБЗ указал, что из-за провалившегося контрнаступления украинские войска могут также применить биологическое оружие. Речь идет о заражении источников воды, запасов продовольствия и кормов для животных.

В сентябре советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин также говорил, что ВСУ неоднократно применяли снаряды, начиненные химическими веществами. По его словам, командиры передавали, что украинские военные вели плотный огонь снарядами, начиненными веществом, вызывающим приступы удушья, слезотечение, тошноту, отек гортани и раздражение на коже.