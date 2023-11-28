Минобороны: ВСУ за время СВО применяли химоружие для отравления продуктов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ходе спецоперации не единожды применяли химическое оружие, отравляя продукты питания. В результате 15 человек погибли, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов на сессии Конгресса молодых ученых.

Он рассказал, что российские военные химики обнаружили в компонентах химоружия ряд соединений, которые производятся «только в одной стране». Начальник войск РХБЗ подчеркнул, что этот компонент дорого стоит и у синтезирующего его государства «большой "пунктик" по поводу этого вещества».

В ходе специальной военной операции зафиксировано 17 случаев применения ВСУ компонентов химического оружия для отравления продуктов питания, которое явилось причиной гибели как минимум 15 человек Игорь Кириллов начальник войск РХБЗ Вооруженных сил России генерал-лейтенант

Кроме того, начальник войск РХБЗ указал, что из-за провалившегося контрнаступления украинские войска могут также применить биологическое оружие. Речь идет о заражении источников воды, запасов продовольствия и кормов для животных. По словам генерал-лейтенанта, косвенным доказательством для таких обвинений служит то, что на освобожденных территориях было обнаружено множество штаммов, переданных из американских коллекций тепловых культур, а также замороженных биосред «для культивирования возбудителей бактериальной и вирусной среды».

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Минобороны предупреждало о провокации Украины с биологическим оружием

В конце октября Кириллов говорил, что спецслужбы Украины, вероятно, планируют совершить провокацию с использованием биооружия и обвинить в этом Россию. Так, во Львове при поддержке США уже отрабатывали провокации с применением вируса гриппа птиц, указал он. По словам Кириллова, Украина может готовить провокацию «под чужим флагом». Кроме того, в 2023 году в Киеве возобновили деятельность Украинского научно-технологического центра, который является основным посредником по распределению грантов Пентагона.

Российское Минобороны также предупреждало, что США и Украина занимаются военной биологией под видом мирных исследований. С 8 по 17 августа в Женеве проходило заседание рабочей группы по укреплению Конвенции о биологическом оружии, запрещающей его применение. Тогда Москва подняла вопрос о соблюдении договора Киевом.

В ДНР обвиняли Киев в применении химического оружия под Горловкой

В сентябре советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин говорил, что ВСУ неоднократно применяли снаряды, начиненные химическими веществами. Он сказал, что «испытал на себе в Волновахе, Мариуполе, затем пострадали бойцы в Угледаре и Артемовске». По словам Гагина, командиры с мест передавали что украинские военные вели плотный огонь снарядами, начиненными веществом, вызывающим приступы удушья, слезотечение, тошноту, отек гортани и раздражение на коже.

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В ОЗХО пообещали изучить доказательства применения запрещенных веществ Украиной

Генеральный директор Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Фернандо Ариас обещал проанализировать предоставленные Россией доказательства применения Украиной запрещенных по Конвенции по запрещению химического оружия (КЗХО) веществ. Постпред РФ при организации, российский посол в Нидерландах Александр Шульгин рассказал, что эта информация имеет гриф ОЗХО «особо защищено» — чтобы предотвратить спекуляции на эту тему.

При этом в июле ОЗХО заявляла, что все заявленные запасы химического оружия в мире уничтожены. Незадолго до этого подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко сообщил, что украинские войска ударили по позициям российской армии в районе города Соледар в ДНР запрещенными химическими боеприпасами. По его словам, при детонации выделялся едкий дым, который вызывает жжение кожного покрова, а при вдыхании люди теряют сознание.