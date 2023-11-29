Андрей Рублев объяснил, что агрессию на корте вызывают ожидания от самого себя

Российский теннисист Андрей Рублев объяснил причины проявления агрессии на корте. Его цитирует «Чемпионат».

Рублев рассказал, что эмоциональные всплески во время игры вызывают ожидания от самого себя. «Мне просто безумно хочется выиграть, показать хороший результат. Но, к сожалению, иногда это выливается в агрессию. Когда ты чего-то очень сильно хочешь, а это не получается, пазл в твоей голове не складывается», — поделился спортсмен.

15 ноября Рублев несколько раз ударил себя ракеткой в матче Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) против Карлоса Алькараса (5:7, 2:6). Россиянин попал себя по ноге, разбив колено в кровь.

Рублев занимает пятое место в рейтинге ATP. В 2023 году он впервые выиграл турнир серии турнир серии Masters и вышел в четвертьфинал трех турниров серии «Большого шлема».