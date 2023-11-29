Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Оренбург
Сегодня
16:00 (Мск)
Спартак М
Fonbet Кубок России|1/4 финала (Путь РПЛ)
Ростов
Сегодня
18:15 (Мск)
ЦСКА
Fonbet Кубок России|1/4 финала (Путь РПЛ)
Динамо М
Сегодня
18:15 (Мск)
Зенит
Fonbet Кубок России|1/4 финала (Путь РПЛ)
ЦСКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Динамо Мн
Фонбет Чемпионат КХЛ
Галатасарай
Сегодня
20:45 (Мск)
Манчестер Юнайтед
Лига чемпионов|Группа A. 5-й тур
Реал Мадрид
Сегодня
23:00 (Мск)
Наполи
Лига чемпионов|Группа C. 5-й тур
13:10, 29 ноября 2023Спорт

Рублев объяснил причины проявления агрессии на корте

Андрей Рублев объяснил, что агрессию на корте вызывают ожидания от самого себя

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Российский теннисист Андрей Рублев объяснил причины проявления агрессии на корте. Его цитирует «Чемпионат».

Рублев рассказал, что эмоциональные всплески во время игры вызывают ожидания от самого себя. «Мне просто безумно хочется выиграть, показать хороший результат. Но, к сожалению, иногда это выливается в агрессию. Когда ты чего-то очень сильно хочешь, а это не получается, пазл в твоей голове не складывается», — поделился спортсмен.

15 ноября Рублев несколько раз ударил себя ракеткой в матче Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) против Карлоса Алькараса (5:7, 2:6). Россиянин попал себя по ноге, разбив колено в кровь.

Рублев занимает пятое место в рейтинге ATP. В 2023 году он впервые выиграл турнир серии турнир серии Masters и вышел в четвертьфинал трех турниров серии «Большого шлема».

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Коршунова
      Обсудить
      Последние новости

      «Разрушитель» Набиуллина и «мечтатель» Зеленский. Кого признали самыми влиятельными политиками Европы 2023 года?

      Названы привычки россиян при просмотре видео

      В Москве сорвали теракт на железнодорожной станции. Задержанный хотел взорвать цистерну

      В Рособрнадзоре высказались о смене формата ЕГЭ

      СБУ задержала «тиктокера-рецидивиста» за съемку работы ПВО

      Израиль заявил о планах ликвидировать лидеров ХАМАС в Катаре

      В НАТО высказались о силе Российской армии

      Суд оштрафовал Чичваркина за нарушение закона об иноагентах

      Защита бывшего замминистра энергетики Владимира Милова обжаловала приговор

      Кендалл Дженнер попала на обложку Forbes третьей из семьи Кардашьян

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости