В Москве сорвали теракт на железнодорожной станции. Задержанный хотел взорвать цистерну

СК: в Москве арестовали мужчину за попытку взорвать железнодорожную цистерну

В Москве был предотвращен теракт на железнодорожной станции. Подозреваемый, как утверждается, хотел взорвать цистерну с горюче-смазочными материалами.

О сорванной попытке теракта стало известно 29 ноября. Столичные следователи сообщили, что возбудили уголовное дело по статьям УК РФ о приготовлении к совершению теракта и покушению на незаконное изготовление взрывного устройства.

Задержанному передали детали для бомбы и обещали потом вывезти на Украину

Подозреваемым в попытке совершить теракт назван 40-летний мужчина. Следствие сообщило, что в текущем месяце он получил от «неустановленного соучастника» задание на совершение теракта за деньги. В одном из лесопарков Москвы он забрал взрывчатку, чтобы из нее сделать самодельное взрывное устройство (СВУ).

Позднее он приехал на одну из улиц Юго-Западного административного округа столицы, чтобы забрать детонатор для бомбы, однако после этого его задержали сотрудники ФСБ. Оба места с деталями для СВУ ему обозначили заранее.

СК опубликовал видео, на котором подозреваемый спокойным голосом говорит, что пытался подорвать состав с ГСМ на железнодорожной станции с помощью СВУ. В ответ на вопрос, какое вознаграждение ему обещали сотрудники спецслужб, тот ответил, что «его обещали вывезти на территорию Украины, но этого так и не произошло». Также на видео показаны провода, вероятно, применявшиеся в СВУ, и взрывная смесь в виде серого порошка.

Фигуранту дела предъявили обвинение. Кроме того, суд уже успел арестовать его в качестве меры пресечения. Следователи добавили, что устанавливают соучастников преступления.

Названы имя и профессия подозреваемого

Telegram-канал Mash опубликовал данные по подозреваемому. Утверждается, что задержанный — маляр-штукатур Олег Венгрыжановский. По данным канала, попытка теракта имела место в Мытищах, а не в Москве. Mash добавил, что на Украине, откуда, предположительно, руководили его действиями, ему также обещали дать гражданство.

Летом в Москве предотвращали теракт на газопроводе

В июле 2023 года в Москве задержали 17-летнего россиянина, готовившего теракт на газопроводе. Утверждалось, что подросток прошлой зимой приобрел компоненты для изготовления взрывчатых веществ, тщательно изучил способы и порядок изготовления СВУ и карты расположения объектов газопроводной сети на территории столичного региона, выбирая подходящую цель. Было возбуждено уголовное дело, подростка арестовали.