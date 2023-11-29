Суд снова отказал писателю Глуховскому в снятии статуса иноагента

Суд отказал писателю Дмитрию Глуховскому в снятии статуса иностранного агента

Мосгорсуд снова отказал в снятии статуса иностранного агента с писателя Дмитрия Глуховского (признан Минюстом РФ иноагентом). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на суд.

«Московский городской суд оставил в силе отказ суда первой инстанции об исключении Глуховского из реестра иноагентов», — говорится в заявлении учреждения. Отмечается, что до этого удовлетворить иск о признании незаконным решение Минюста отказался Замоскворецкий суд Москвы.

Ранее стало известно о том, что суд признал законным приговор Дмитрию Глуховскому, который был заочно осужден на восемь лет колонии за распространении ложной информации о Вооруженных силах России. Известно, что процесс проходил заочно в связи с тем, что автор книги «Метро 2033» скрылся от следствия за пределами страны и в настоящий момент находится в международном розыске. О том, что Минюст России признал иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента, Глуховского сообщалось в октябре 2022 года.