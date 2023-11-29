Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:59, 29 ноября 2023Бывший СССР

В Киеве оценили сообщения о конфликте политического и военного руководства

Подоляк назвал нонсенсом конфликт военного и политического руководства Украины
Михаил Подоляк

Михаил Подоляк. Фото: Kemal Aslan / Reuters

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью «Русской службе Би-би-си» назвал нонсенсом сообщения о конфликте военного и политического руководства республики.

Подоляк подчеркнул, что приоритетом для всех являются боевые действия и военные потребности страны. Разговоры о «мифическом конфликте» призваны создать впечатление, что в стране нет единства, показать партнерам, что Украине не нужно помогать, а также увеличит «депрессивные настроения», убежден он.

«Какой [может быть] конфликт, если главнокомандующий находится в непосредственной президентской управленческой вертикали. Президент — это стратегия, а главнокомандующий — операционное управление конкретными действиями Украины по линии фронта. Соответственно, все коммуникации прямые и откровенные. На разных площадках», — заключил он.

Ранее издание Economist сообщило, что конфликт между президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим Вооруженных сил Украины Валерием Залужным был предсказуем и вызван неудачей контрнаступления этим летом.

В конце октября The Times сообщало, что Зеленский и главнокомандующий разошлись во мнениях относительно завершения контрнаступления. Критической точкой стала статья Залужного в журнале Economist о «патовой ситуации» на фронте, в которой он указывал, что конфликт зашел в тупик.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Главный покупатель российской нефти переключился на Венесуэлу

      В Киеве оценили сообщения о конфликте политического и военного руководства

      Полицейские обнаружили 18 килограммов марихуаны на заднем дворе у россиянина

      Уровень безработицы в России упал до исторического минимума

      Москвичей предупредили о снежных заносах и гололедице

      Путин рассказал о промывающих мозг псевдоисториках на Украине

      Россиянин получил 17 лет за изнасилование подростка и съемку с ним порно

      Расследованием отравления жены Буданова занялось ГУР Украины

      Западные спутники зафиксировали взрыв на полигоне в Китае

      Львы растерзали огромного крокодила и попали на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости