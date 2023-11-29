В Киеве оценили сообщения о конфликте политического и военного руководства

Подоляк назвал нонсенсом конфликт военного и политического руководства Украины

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью «Русской службе Би-би-си» назвал нонсенсом сообщения о конфликте военного и политического руководства республики.

Подоляк подчеркнул, что приоритетом для всех являются боевые действия и военные потребности страны. Разговоры о «мифическом конфликте» призваны создать впечатление, что в стране нет единства, показать партнерам, что Украине не нужно помогать, а также увеличит «депрессивные настроения», убежден он.

«Какой [может быть] конфликт, если главнокомандующий находится в непосредственной президентской управленческой вертикали. Президент — это стратегия, а главнокомандующий — операционное управление конкретными действиями Украины по линии фронта. Соответственно, все коммуникации прямые и откровенные. На разных площадках», — заключил он.

Ранее издание Economist сообщило, что конфликт между президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим Вооруженных сил Украины Валерием Залужным был предсказуем и вызван неудачей контрнаступления этим летом.

В конце октября The Times сообщало, что Зеленский и главнокомандующий разошлись во мнениях относительно завершения контрнаступления. Критической точкой стала статья Залужного в журнале Economist о «патовой ситуации» на фронте, в которой он указывал, что конфликт зашел в тупик.