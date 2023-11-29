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12:51, 29 ноября 2023Бывший СССР

В Запорожье рассказали о влиянии погоды на ситуацию в зоне СВО

Рогов: интенсивность боевых действий снизилась из-за погодных условий
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Погода оказала значительное влияние на ведение боев в зоне специальной военной операции (СВО). На эту тему высказался в беседе с «Царьградом» глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Вместе с тем он отметил, что российские военнослужащие, несмотря на неблагоприятные погодные условия, продолжают выполнять поставленные задачи. В то же время на отдельных участках фронта активность боевых действий сильно снизилась. Речь в первую очередь идет о херсонском и запорожском фронтах. Рогов пояснил, что из-за погодных условий Вооруженным силам РФ временно пришлось отказаться от использования ударных и разведывательных беспилотников. Артиллеристы между тем испытывают некоторые сложности с нанесением ударов по позициям украинских военных.

По словам Рогова, на фронтах СВО появился новый командир — погода. При этом он указал, что украинские войска менее подготовлены к неблагоприятным погодным условиям. К примеру, на ореховском направлении, «которое еще недавно гремело», была только отбитая атака штурмовой группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Малопокровки, и «отработка нашей авиацией, артиллерией по живой силе и технике противника по конкретным координатам в районе Работино и Малой Токмачки».

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Ранее военный эксперт Алексей Леонков заявил, что ВСУ ждут новые трудности с приходом зимней погоды, в то время как российская армия готова к холодам. Он предрек, что поставленная Киеву западная техника будет чаще выходить из строя, поскольку не готова работать в зимних условиях.

В свою очередь экс-министр государственной безопасности Донецкой народной республики, герой ДНР, полковник запаса Андрей рассказывал, что дроны в зоне проведения СВО «ослепли» из-за погодных условий.

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      Алина Гончарова
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