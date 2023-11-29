Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:19, 29 ноября 2023Путешествия

Водитель назвал дурдомом ситуацию на границе Финляндии после закрытия КПП

РИА Новости: путь из Финляндии в Россию теперь занимает день вместо часа

Фото: Lehtikuva / Lauri Heino / Reuters

Люди, которые живут в Финляндии и часто ездят в Россию, особенно сильно пострадали из-за закрытия границы европейской страны. Теперь вместо часа поездка между двумя странами занимает день, сообщает РИА Новости.

«Дурдом», — таким словом в разговоре с журналистами назвал сложившуюся ситуацию водитель из Хельсинки. Он выехал в Россию и к 13:30 проехал 16 часов, еще столько же ему потребуется, чтобы добраться до Карелии.

Материалы по теме:
Сотни беженцев пытаются въехать в Европу через Россию. Как они добираются до границы и сколько стоят услуги посредников?
Сотни беженцев пытаются въехать в Европу через Россию. Как они добираются до границы и сколько стоят услуги посредников?
21 ноября 2023
Километровые пробки и попытка прорваться. Финляндия почти целиком закрыла границу с Россией. Что там происходит?
Километровые пробки и попытка прорваться. Финляндия почти целиком закрыла границу с Россией. Что там происходит?
24 ноября 2023

Другой водитель Артур, имеющий двойное гражданство, рассказал, что раньше он мог добраться до России за час. Теперь же путь через открытый в тот день контрольно-пропускной пункт (КПП) Лотта занял у него целый день.

«Хуже всех тем, у кого два паспорта, у кого родственники в России и Финляндии, они больше всех пострадали, — пожаловался Артур. — Очень грустно стало».

Ранее Финляндия решила закрыть все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией для людей, ищущих убежище. КПП будут заблокированы с 30 ноября до 13 декабря. Проехать через границу сможет только грузовой транспорт.

Позже власти Эстонии также допустили возможность закрытия границы с Россией. «Мы это обсудим, если это понадобится для поддержки Финляндии», — заявил глава МИД Маргус Цахкна.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      Российский генерал погиб в зоне СВО. Он подорвался на мине

      Над ценами на нефть нависла угроза обвала

      Российские таможенники перехватили фуру с 15 двигателями для БМП без документов

      Тактаров рассказал о последнем разговоре с украинцем Усиком

      Стало известно о выросшей задолженности Блиновской по делу о неуплате налогов

      Популярный комик признался в страхе из-за одного российского города

      Охотника и его сына нашли в лесу через 23 дня после их пропажи

      Тимоти Шаламе пришел на премьеру фильма в ожерелье с 964 драгоценными камнями

      Врач перечислила способы поддержать здоровье щитовидной железы

      В Минобороны рассказали об испытаниях «Льва Чернавина»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости