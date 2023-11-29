Водитель назвал дурдомом ситуацию на границе Финляндии после закрытия КПП

РИА Новости: путь из Финляндии в Россию теперь занимает день вместо часа

Люди, которые живут в Финляндии и часто ездят в Россию, особенно сильно пострадали из-за закрытия границы европейской страны. Теперь вместо часа поездка между двумя странами занимает день, сообщает РИА Новости.

«Дурдом», — таким словом в разговоре с журналистами назвал сложившуюся ситуацию водитель из Хельсинки. Он выехал в Россию и к 13:30 проехал 16 часов, еще столько же ему потребуется, чтобы добраться до Карелии.

Другой водитель Артур, имеющий двойное гражданство, рассказал, что раньше он мог добраться до России за час. Теперь же путь через открытый в тот день контрольно-пропускной пункт (КПП) Лотта занял у него целый день.

«Хуже всех тем, у кого два паспорта, у кого родственники в России и Финляндии, они больше всех пострадали, — пожаловался Артур. — Очень грустно стало».

Ранее Финляндия решила закрыть все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией для людей, ищущих убежище. КПП будут заблокированы с 30 ноября до 13 декабря. Проехать через границу сможет только грузовой транспорт.

Позже власти Эстонии также допустили возможность закрытия границы с Россией. «Мы это обсудим, если это понадобится для поддержки Финляндии», — заявил глава МИД Маргус Цахкна.