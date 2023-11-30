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10:01, 30 ноября 2023Интернет и СМИ

44-летний российский телеведущий впервые стал отцом

Юморист Дмитрий Хрусталев заявил, что у него родилась дочь

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

44-летний российский юморист, шоумен и телеведущий Дмитрий Хрусталев впервые стал отцом. Об этом он сообщил на вручении премии «Золотой граммофон», где он был ведущим. Трансляция доступна на YouTube.

«13-го числа дочь родилась. Просто информация изо рта вывалилась, не запоминайте, пожалуйста», — сказал Хрусталев после выступления певца Дмитрия Маликова. Другие подробности он не раскрыл.

В 2019 году Хрусталев женился на финалистке шоу «Хочу в ВИА Гру», солистке группы «Фабрика» Марии Гончарук.

Ранее об отцовстве сообщил популярный блогер Максим Голополосов, известный как Макс +100500. 16 ноября стало известно, что у них с супругой родился сын Лука.

В апреле резидент шоу Comedy Club на канале ТНТ Илья Соболев стал отцом в третий раз. Супруга комика сообщила, что роды прошли успешно. У пары появился сын.

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      Мария Большакова
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