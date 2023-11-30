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21:40, 30 ноября 2023Спорт

Министр спорта Украины рассказал о случаях массового бегства атлетов за рубежом

Министр спорта Украины Бедный рассказал о случаях бегства атлетов за рубежом

Фото: Lee Smith / Reuters

Исполняющий обязанности министра спорта и молодежи Украины Матвей Бедный рассказал о случаях массового бегства местных спортсменов при выезде за рубеж. Его слова приводит Le Monde.

«Есть случаи, когда выехала сборная по одному виду спорта — и они просто все разбежались. И говорят, что не вернутся», — вспомнил Бедный, отказавшись называть вид спорта. Он подчеркнул, что за это атлетов ждет дисквалификация и лишение спортивных званий, так как это предательство по отношению к тренерам и стране.

8 сентября представитель правительства страны в Верховной Раде Тарас Мельничук заявил, что украинские спортивные федерации накажут в случае проявления солидарности с россиянами. Он указал, что федерации начнут лишать статуса национальных, если атлеты, тренеры и другие члены федераций совершат действия, подрывающие авторитет Украины.

В июле Министерство молодежи и спорта Украины разрешило украинским спортсменам принимать участие в международных соревнованиях, на которых российские и белорусские атлеты выступают в нейтральном статусе. Отмечается, что запрет на участие сборных из Украины продолжает действовать на турниры, в которых спортсмены из России и Белоруссии выступают под своими флагами.

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      Анастасия Борисова
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