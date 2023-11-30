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14:07, 30 ноября 2023Спорт

Россия поднялась в рейтинге ФИФА

Сборная России поднялась с 39-го на 38-е место в рейтинге ФИФА

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Сборная России поднялась на 38-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом сообщается на сайте организации.

В прошлой версии рейтинга, которая была опубликована 26 октября, Россия находилась на 39-й строчке. С того момента команда Валерия Карпина провела один товарищеский матч. Россияне в Волгограде со счетом 8:0 разгромили Кубу.

В первой десятке произошло несколько изменений. На третью строчку поднялась Англия, а на четвертую — Бельгия. Бразильцы же стали пятыми. Кроме того, местами поменялись Нидерланды и Португалия. Теперь они занимают шестую и седьмую строчку соответственно.

28 февраля 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Команды не выступают в еврокубках, а сборная России потеряла возможность бороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022 и не участвует в квалификации Евро-2024.

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      Алексей Гусев
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