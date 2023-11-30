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08:30, 30 ноября 2023Забота о себе

Сексолог рассказала о способах мужчин оценить женщину в постели

Фото: Unsplash

Мужчины оценивают привлекательность и навыки женщины в постели, но, как правило, не говорят вслух о своих выводах, полагает сексолог Трейси Кокс. Какие факторы в сексе важны для мужчин, а на что они не обращают внимания, специалистка рассказала изданию Daily Mail.

Прежде всего Кокс призвала женщин перестать беспокоиться о внешности. По ее словам, мужчины действительно подмечают особенности фигуры партнерши, но, если они влюблены, принимают ее такой, какая она есть, или вообще не замечают недостатков. «Если же речь идет о сексе на одну ночь, мужчине и вовсе плевать. Он просто рад, что смог добиться своего», — считает сексолог.

Специалистка подчеркнула, что в интимной близости мужчины ценят уверенность женщины в себе, поскольку такие партнерши чаще инициируют секс, испытывают оргазм и не бояться экспериментировать. Она отметила, что, если партнерша ведет себя скованно, большинство мужчин не будут прямо указывать на это, но наверняка заметят и со временем начнут беспокоиться из-за отсутствия взаимности в постели.

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      Екатерина Улитина
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