Сексолог рассказала о способах мужчин оценить женщину в постели

Мужчины оценивают привлекательность и навыки женщины в постели, но, как правило, не говорят вслух о своих выводах, полагает сексолог Трейси Кокс. Какие факторы в сексе важны для мужчин, а на что они не обращают внимания, специалистка рассказала изданию Daily Mail.

Прежде всего Кокс призвала женщин перестать беспокоиться о внешности. По ее словам, мужчины действительно подмечают особенности фигуры партнерши, но, если они влюблены, принимают ее такой, какая она есть, или вообще не замечают недостатков. «Если же речь идет о сексе на одну ночь, мужчине и вовсе плевать. Он просто рад, что смог добиться своего», — считает сексолог.

Специалистка подчеркнула, что в интимной близости мужчины ценят уверенность женщины в себе, поскольку такие партнерши чаще инициируют секс, испытывают оргазм и не бояться экспериментировать. Она отметила, что, если партнерша ведет себя скованно, большинство мужчин не будут прямо указывать на это, но наверняка заметят и со временем начнут беспокоиться из-за отсутствия взаимности в постели.

Ранее Кокс рассказала о причинах, по которым мужчины могут расстаться с партнершей. По ее словам, многие не могут смириться, если женщина ведет себя непорядочно, эгоистично или оскорбляет родственников мужчины.