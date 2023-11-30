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18:15, 30 ноября 2023Спорт

Стали известны детали перехода российского борца в иностранную сборную

Мамиашвили заявил, что переход борца Тибилова в Сербию не требовал согласия ОКР
Георгий Тибилов (справа)

Георгий Тибилов (справа). Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили рассказал о деталях перехода российского борца греко-римского стиля Георгия Тибилова в сборную Сербии. Подробности стали известны РИА Новости.

Мамиашвили заявил, что федерация согласовала переход Тибилова в иностранную команду еще два года назад, однако процедура не была завершена из-за политических событий. Он добавил, что согласие Олимпийского комитета России (ОКР) в текущей ситуации не требовалось. «Тибилов даже на чемпионате мира боролся два месяца назад, выступая за Сербию», — подчеркнул глава федерации.

29 ноября Международный олимпийский комитет объявил о том, что одобрил смену гражданства трех представлявших Россию спортсменов. Решение было принято перед Олимпийскими играми 2024 года в Париже. Кроме Тибилова, велогонщица Валерия Любимова перешла в сборную Франции, а велогонщик Михаил Яковлев — в команду Израиля.

23-летний Тибилов является бронзовым призером чемпионатов мира и Европы. На его счету также победа в Кубке России.

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      Анастасия Борисова
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