Стали известны детали перехода российского борца в иностранную сборную

Мамиашвили заявил, что переход борца Тибилова в Сербию не требовал согласия ОКР

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили рассказал о деталях перехода российского борца греко-римского стиля Георгия Тибилова в сборную Сербии. Подробности стали известны РИА Новости.

Мамиашвили заявил, что федерация согласовала переход Тибилова в иностранную команду еще два года назад, однако процедура не была завершена из-за политических событий. Он добавил, что согласие Олимпийского комитета России (ОКР) в текущей ситуации не требовалось. «Тибилов даже на чемпионате мира боролся два месяца назад, выступая за Сербию», — подчеркнул глава федерации.

29 ноября Международный олимпийский комитет объявил о том, что одобрил смену гражданства трех представлявших Россию спортсменов. Решение было принято перед Олимпийскими играми 2024 года в Париже. Кроме Тибилова, велогонщица Валерия Любимова перешла в сборную Франции, а велогонщик Михаил Яковлев — в команду Израиля.

23-летний Тибилов является бронзовым призером чемпионатов мира и Европы. На его счету также победа в Кубке России.