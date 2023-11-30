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07:30, 30 ноября 2023Россия

В России высказались о тактике атак беспилотников на Москву

Депутат Швыткин: уничтожение дронов ВСУ происходит далеко от их целей
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Нейтрализация и уничтожение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) происходит далеко от тех целей, на которые они наведены, рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. В беседе с «Лентой.ру» он высказался об атаках беспилотников на Москву.

«Тактические способы атак со стороны ВСУ, не буду скрывать, совершенствуются. Так же совершенствуются и силы противовоздушной обороны нашей страны. Исходя из сводок Министерства обороны Российской Федерации, видно, что средства ПВО успешно обеспечивают безопасность нашего воздушного пространства», — заявил Швыткин.

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Утром 29 ноября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в Подольске Московской области силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку беспилотника, который летел в сторону столицы. В Минобороны России подтвердили отражение атаки на Москву. В ведомстве пояснили, что ВСУ пытались атаковать объекты на территории России БПЛА самолетного типа.

26 ноября российские системы ПВО также сбили несколько дронов, направлявшихся в сторону Москвы. Устройства были ликвидированы в районе Наро-Фоминска и Одинцовском городском округе.

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